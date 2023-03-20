Россиянам подсказали необычный способ борьбы с весенней подавленностью

Эндокринолог Зухра Павлова призвала петь для борьбы с весенним авитаминозом

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова подсказала россиянам необычный способ борьбы с весенней подавленностью на фоне авитаминоза. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По ее словам, сниженная концентрация витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей, встречается почти у 90 процентов россиян. Недостаток этого витамина, уточнила она, приводит к ломкости костей и влияет на репродуктивное здоровье. «В первую очередь он помогает усваивать кальций и фосфор. При его дефиците у нас не будет крепких костей, во взрослом возрасте может развиться остеопороз. Также витамин D у мужчин влияет на синтез тестостерона. Без этого витамина невозможно наступление беременности — именно он отвечает за нормальную имплантацию эмбриона к матке», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Павлова, из-за недостатка солнца снижается синтез гормона радости — серотонина, отвечающего за хорошее настроение и чувство юмора. Для стимуляции выработки серотонина она призвала двигаться: делать хотя бы пятиминутную зарядку с утра и петь. «Вы замечали, что, когда мы поем — хоть хором, хоть в одиночестве, — на душе становится легче? Этому тоже есть научное объяснение. Во время вокальных занятий вырабатывается еще один гормон счастья — окситоцин. А он, в свою очередь, стимулирует и синтез серотонина», — заключила она.

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