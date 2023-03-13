Врач развеял мифы о витамине С

Врач Водовозов: витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik развеял мифы о витамине С.

По его словам, научные исследования доказали, что витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций. «Витамины – это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С – это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», — сказал он.

Водовозов также предупредил, что не стоит злоупотреблять витамином С. Он пояснил, что регулярный прием препаратов, в состав которых входит этот компонент, может спровоцировать камнеобразование в мочевыводящих путях. «Ежедневная норма витамина С — 50 миллиграммов. В самом ходовом аптечном препарате — 250 миллиграммов, а бывает и грамм, и больше», — сказал он.

Также врач опроверг миф о том, что в лимоне содержится много витамина С. «На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также черная смородина и практически все разновидности капусты», — подчеркнул специалист.

Ранее диетолог Эбби Чан дала советы по питанию в дни тренировок. Специалист отметила, что важно не пропускать завтрак перед высокоинтенсивными тренировками. «Вы как бы работаете на пустом баке. Если вашим мышцам не хватает топлива или у них нет полных запасов гликогена, это препятствует восстановлению в долгосрочной перспективе», — пояснила Чан.