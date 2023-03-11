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20:30, 11 марта 2023Спорт

Диетолог дала советы по питанию в дни тренировок

Диетолог порекомендовала есть не менее, чем за 60-90 минут до начала тренировки

Фото: John Arano / Reuetrs

Диетолог Эбби Чан дала советы по питанию в дни тренировок. Ее слова приводит Shape.

Специалист отметила, что важно не пропускать завтрак перед высокоинтенсивными тренировками. «Вы как бы работаете на пустом баке. Если вашим мышцам не хватает топлива или у них нет полных запасов гликогена, это препятствует восстановлению в долгосрочной перспективе», — пояснила Чан. Она добавила, что занятия низкой интенсивности допустимо проводить на голодный желудок.

Диетолог порекомендовала утраивать полноценный прием пищи не менее, чем за 90-60 минут до начала тренировки. Она уточнила, что, если из-за напряженного графика поесть вовремя не удается, то можно сделать легкий перекус за полчаса до похода в зал.

Ранее фитнес-эксперт Сара Кумер рассказала о способе мотивировать себя заниматься спортом. Она посоветовала найти тот вид физических нагрузок, который позволит чувствовать себя сильным и уверенным.

Андрей Стрельцов
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