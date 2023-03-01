Тренер рассказала о способе мотивировать себя заниматься спортом

Тренер посоветовала начать с легких тренировок, чтобы мотивировать себя заниматься спортом

Тренер Сара Кумер рассказала о способе мотивировать себя заниматься спортом. Ее слова приводит Forbes.

Специалист посоветовала начать с малого. «Мы живем в обществе "все или ничего". Легко убедить себя, что, если вы не можете пробежать милю, можно приложиться к кусочку шоколадного пирога», — объяснила Кумер.

Тренер добавила, что необходимо найти тот вид физических нагрузок, который позволит чувствовать себя сильным и уверенным. В дальнейшем при желании интенсивность можно увеличить. «Это может быть всего лишь одно отжимание или десятиминутная прогулка вокруг квартала. Как только вы начнете двигаться так, чтобы чувствовать себя хорошо, импульс возьмет верх», — пояснила она.

Ранее фитнес-эксперт Тейлор Лими назвала бюджетные способы привести себя в форму. Она посоветовала чаще устраивать пешие прогулки и делать зарядку дома. Также Лими посчитала, что фитнес-зал можно обустроить в домашних условиях.