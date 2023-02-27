Эксперт назвала бюджетные способы привести себя в форму

Фитнес-эксперт Лими посоветовала купить гантели и скакалку для бюджетных занятий дома

Фитнес-эксперт Тейлор Лими назвала бюджетные способы привести себя в форму. Ее слова приводит CNET.

Лими посоветовала чаще устраивать пешие прогулки и делать зарядку дома. Также она посчитала, что фитнес-зал можно обустроить в домашних условиях. Для этого нужно купить коврик для занятий, гантели и скакалку. При этом заниматься можно по урокам с видеоплатформ в интернете.

Также эксперт порекомендовала искать в интернете купоны на пробные занятия фитнесом или йогой, которые зачастую бывают бесплатными. Наконец, она предложила обратиться к работодателю и узнать, нет ли возможность получить корпоративную скидку на занятия фитнесом.

Ранее физиотерапевт Лидия Риз назвала способы избавиться от жира на животе с помощью подручных средств дома. Она предложила выполнять по 20 скручиваний с кухонным полотенцем на каждую сторону. Также специалист посоветовала использовать книгу как утяжелитель для упражнений на ноги.