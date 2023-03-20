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01:23, 20 марта 2023Спорт

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 2:1

«Барселона» обыграла «Реал» благодаря голу Кесси на 90-й минуте

Фото: Imago / Globallookpress.com

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 2:1 в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании, передает «Матч ТВ».

Команда одержала победу на поле каталонского клуба благодаря голу Франка Кесси на 90-й минуте, второй из добавленных.
«Реал» вышел вперед на девятой минуте после автогола Рональда Араухо, перед перерывом забил полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто.

В конце второго тайма судья отменил мяч Марко Асенсио из-за положения вне игры. «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом от «Реала» в 12 очков.

Ранее стало известно о намерении аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси вернуться в «Барселону».

Марина Совина
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