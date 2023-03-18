Стало известно о намерении Месси вернуться в «Барселону»

Footmercato: Месси хочет вернуться в «Барселону», его отец встречался с президентом клуба

Стало известно о намерении аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, форвард счастлив в ПСЖ, но испытывает сильное чувство ностальгии по «Барселоне». Переход в испанский клуб является приоритетом для него и его семьи. Уточняется, что отец и агент футболиста Хорхе Месси уже несколько раз встречался с президентом каталонской команды Жоаном Лапортой, а нападающий общается с ее главным тренером Хавьером Креусом.

13 марта L’Équipe сообщил, что в ПСЖ засомневались в продолжении сотрудничества с Месси после второго подряд вылета команды со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечалось, что переговоры с форвардом не продвигаются.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.