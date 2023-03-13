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17:35, 13 марта 2023Спорт

В ПСЖ засомневались в продлении контракта с Месси

L’Équipe: в ПСЖ засомневались в продлении контракта с Месси после вылета команды из ЛЧ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) сомневаются в продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации издания, переговоры с форвардом не продвигаются. После второго подряд вылета парижан со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) у руководства ПСЖ возникли споры относительно будущего аргентинца. В клубе принимают в расчет и недовольство фанатов выступлением Месси. Уточняется, что в случае продолжения сотрудничества футболисту предложат контракт не более чем на один год.

Тем временем в клубе североамериканской Главной лиги футбола «Интер Майами» готовы приложить все усилия, чтобы подписать Месси. Владельцы команды считают, что его переход поможет продвижению чемпионата мира 2026 года, одной из хозяек которого станут США. Вероятность того, что, покинув ПСЖ, форвард останется в Европе, низкая, поскольку ни одна команда не готова удовлетворить его требования по зарплате.

16 февраля стало известно, что Месси все больше думает об уходе из ПСЖ. Тогда отмечалось, что он не против переехать вместе семьей в США, где у него есть дом.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
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