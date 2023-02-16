Стало известно о готовности Месси переехать в США

L'Equipe: Месси еще не договорился с ПСЖ о продлении контракта и готов переехать в США

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси еще не принял предложение клуба о продлении контракта. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, отец и агент спортсмена Хорхе Месси встретился с руководством ПСЖ в среду, 15 февраля, однако они так и не достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Уточняется, что форвард все больше склоняется к тому, чтобы покинуть команду. Месси готов вместе семьей переехать в США, где у него есть дом.

31 октября стало известно, что совладельцы клуба североамериканской Главной футбольной лиги «Интер Майами» ведут переговоры с отцом игрока. Отмечалось, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным. В США выразили надежду, что футболист заключит контракт в ближайшие месяцы.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.