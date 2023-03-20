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06:55, 20 марта 2023Россия

В России заявили об уничтожении украинских дотов в районе Каменки

Бигма: Войска РФ огнем противотанкового комплекса «Штурм» уничтожили доты ВСУ под Каменкой

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что российские военные уничтожили долговременные огневые точки (доты) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Каменкой, передает РИА Новости.

Он рассказал, что на донецком направлении в районе поселка севернее Донецка расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и нанес удары по указанным позициям.

Бигма также рассказал, что артиллерийский полк во время контбатарейной борьбы уничтожил огневую позицию и 120-миллиметровую гаубицу «Д-30» вблизи Максимильяновки в Донецкой народной республике (ДНР) из самоходной пушки «Гиацинт-С».

Ранее Минобороны Росссии сообщило, что в населенных пунктах Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик, а также в Херсонской и Харьковской областях уничтожены семь украинских беспилотников.

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Марина Совина
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