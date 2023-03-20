Чимаев ответил на критику американского бойца Ковингтона

Боец UFC Хамзат Чимаев обвинил во лжи американца Колби Ковингтона

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своем YouTube-канале ответил на критику американца Колби Ковингтона.

Чимаев обвинил Ковингтона во лжи. «Клянусь богом, я четыре раза принимал бой против него. Мусульмане меня поймут: клянусь Кораном, что четыре раза соглашался на предложение о встрече с Ковингтоном», — рассказал он.

Ранее Ковингтон во время пресс-конференции на турнире UFC 286 назвал Чимаева посмешищем и непрофессионалом, который не умеет драться. Американец также отметил, что швед едва не завершил карьеру из-за обычной простуды.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В 2021 году спортсмен хотел завершить карьеру из-за последствий перенесенного коронавируса, однако сумел восстановиться после болезни и вернуться в октагон. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

На счету Ковингтона 17 побед при трех поражениях. 5 марта он победил соотечественника Хорхе Масвидаля.