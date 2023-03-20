Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:33, 20 марта 2023Ценности

Ювелирный бренд Sunlight уличили в копировании украшений другой российской марки

Ювелирный бренд Sunlight скопировал дизайн серег и колец отечественной марки Leta

Фото: Media Whale Stock / Shutterstock / Fotodom

Российский ювелирный бренд Sunlight уличили в копировании коллекции украшений другой отечественной марки Leta. Об этом написала журналистка Мадонна Мур в своем Telegram-канале.

По информации представителей Leta, линейка изделий под названием Rome, разработанная дизайнером Катей Агалич, была навеяна древнеримской архитектурой. В качестве доказательств они предоставили эскизы, на которых показано, как форма некоторых украшений повторяет строение арочных окон, соборных сводов и других элементов интерьера и экстерьера того времени.

На опубликованных в канале коллажах также видно, что серьги и кольца Sunlight полностью повторяют модели Leta. Известно, что в настоящий момент последний готовится подать иск в суд.

В июле 2022 года главу люксового бренда Balenciaga дизайнера Демну Гвасалию уличили в копировании рекламной кампании российского бренда Masstak. В своем аккаунте испанская компания разместила фото, на котором была запечатлена левитирующая под напором моечных шлангов модель. Данная идея принадлежит отечественной марке Masstak и была реализована в сентябре 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин прилетел в Россию
Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео
Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни
В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея
Дерипаска предложил западному миру снять штанишки и идти к Китаю
Россияне нашли запутавшийся в ЛЭП дрон в пяти километрах от границы с Украиной
В Раде заявили о решении арестовать активы Ротенберга на Украине
В Белоруссии подготовят отряд народного ополчения
В Иране заявили о провокации Китая со стороны США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.