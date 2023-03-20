Ювелирный бренд Sunlight уличили в копировании украшений другой российской марки

Ювелирный бренд Sunlight скопировал дизайн серег и колец отечественной марки Leta

Российский ювелирный бренд Sunlight уличили в копировании коллекции украшений другой отечественной марки Leta. Об этом написала журналистка Мадонна Мур в своем Telegram-канале.

По информации представителей Leta, линейка изделий под названием Rome, разработанная дизайнером Катей Агалич, была навеяна древнеримской архитектурой. В качестве доказательств они предоставили эскизы, на которых показано, как форма некоторых украшений повторяет строение арочных окон, соборных сводов и других элементов интерьера и экстерьера того времени.

На опубликованных в канале коллажах также видно, что серьги и кольца Sunlight полностью повторяют модели Leta. Известно, что в настоящий момент последний готовится подать иск в суд.

В июле 2022 года главу люксового бренда Balenciaga дизайнера Демну Гвасалию уличили в копировании рекламной кампании российского бренда Masstak. В своем аккаунте испанская компания разместила фото, на котором была запечатлена левитирующая под напором моечных шлангов модель. Данная идея принадлежит отечественной марке Masstak и была реализована в сентябре 2021 года.