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Balenciaga уличили в копировании идеи российского бренда

Balenciaga обвинили в копировании идеи российского бренда с левитирующей моделью на фото

Фото: @masstak.custom

Главу люксового бренда Balenciaga, дизайнера Демну Гвасалию, уличили в копировании рекламной кампании российского бренда Masstak. Соответствующее заявление появилось в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отечественной марки.

В своем аккаунте испанская компания разместила новое фото, на котором запечатлена левитирующая под напором моечных шлангов модель. Съемка была проведена модным домом в сотрудничестве с графическим дизайнером Габриэлем Фабри и стилистом Пьетро Д’Аззо.

Утверждается, что данная идея принадлежит отечественной марке Masstak и была реализована в сентябре 2021 года. О плагиате представители бренда заявили в сторис официального профиля с отметкой креативной команды Balenciaga и аккаунта Diet Prada, уличающего дизайнеров в копировании чужого творчества.

Известно, что на данным момент упомянутое изображение удалено со страницы Balenciaga.

В апреле российская художница Майя Голышкина обвинила французский дом моды Chanel в плагиате, заявив, что бренд скопировал ее работы для рекламной кампании. Девушка сравнила рекламу духов марки ко Дню матери со своими изделиями и отметила, что характерный для ее творчества «детский стиль» и сам способ изготовления костюмов были позаимствованы без разрешения на использование.

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Полина Гераскина
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