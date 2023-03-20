Актриса Энн Хэтэуэй показала необычный способ съесть капкейк и не испачкаться

Энн Хэтэуэй: капкейк будет удобнее есть, если разломить его на части и снова сложить

40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй в телешоу Келли Кларксон показала необычный способ, который позволяет съесть капкейк с кремом и не испачкаться. На видеозапись лайфхака, ставшую вирусной в социальной сети TikTok, обратило внимание издание The Sun.

По словам Хэтэуэй, необходимо разломить капкейк на части, оторвав нижнюю часть, и снова сложить, прикрыв нижней частью крем на верхней. Актриса продемонстрировала свой удобный метод на камеру, уточнив, что впервые показала его друзьям на 40-летии подруги, которая из-за пандемии решила заменить юбилейный торт капкейками.

Актриса призналась, что ее способ удивил собравшихся. «Вечеринка просто встала. Я и раньше останавливала вечеринки, но никогда такого не случалось по хорошему поводу, а этот точно был хорошим», — посмеялась она. «Просто разделяете его на части и складываете. Получается бутерброд, и нос остается чистым», — заключила Энн Хэтэуэй.

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