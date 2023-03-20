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11:57, 20 марта 2023Спорт

Легенда «МЮ» рассказал о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018

Андрей Канчельскис рассказал о договорных матчах сборной России на чемпионате мира-2018

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис рассказал о договорных матчах национальной команды на чемпионате мира-2018. Его слова приводит РИА Новости.

«Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», — заявил он. Канчельскис добавил, что речь идет не только про матч с испанцами, но и про другие игры на мундиале.

Сборная России на домашнем чемпионате мира на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также проиграла Уругваю. В 1/8 финала команда под руководством Станислава Черчесова победила Испанию, а в четвертьфинале уступила Хорватии.

Канчельскис выступал в составе сборной России с 1992 по 1998 год. Хавбек провел за команду 36 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.

Дарья Коршунова
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