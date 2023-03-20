Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:17, 20 марта 2023Силовые структуры

Деятельность «Института государственного управления» признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Института государственного управления»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Институт государственного управления». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, европейская организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. «При участии организации фабриковались "доказательства" вмешательства России во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее стало известно, что в России деятельность 23 иностранных организаций была признана нежелательной в 2022 году. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге
Раскрыты подробности «самого народного шоу» российского ТВ
Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе
В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии
Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям
В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Джиган появился с синяком под глазом на фотографии с детьми
Российской пенсионерке дали срок за выброшенного из окна внука
Деятельность «Института государственного управления» признали нежелательной
Стало известно место России в рейтинге самых счастливых стран мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.