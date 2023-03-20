Деятельность «Института государственного управления» признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Института государственного управления»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Институт государственного управления». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, европейская организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. «При участии организации фабриковались "доказательства" вмешательства России во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее стало известно, что в России деятельность 23 иностранных организаций была признана нежелательной в 2022 году. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры.