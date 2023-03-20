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17:21, 20 марта 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ оказался под угрозой тюрьмы из-за смертельного ДТП

AD: нидерландскому футболисту «Урала» Влуту грозит 3,5 года тюрьмы за смертельное ДТП

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нидерландский футболист екатеринбургского «Урала» Рай Влут оказался под угрозой тюремного заключения из-за смертельного ДТП. Об этом сообщает AD.

Прокуратура Нидерландов запросила для 27-летнего легионера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) 3,5 года тюрьмы. Кроме того, Влута хотят лишить водительских прав на четыре года.

В ноябре 2021 года в нидерландском городе Хофддорп нападающий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. По данным прокуратуры, футболист ехал со скоростью 203 километра в час и не пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Изначально вину на себя взял друг спортсмена, находившийся на пассажирском сидении, однако позднее Влут признался, что за рулем был он.

Влут перешел в «Урал» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду и отличился пятью забитыми мячами. Контракт футболиста с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года.

Дарья Коршунова
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