Популярная иностранная авиакомпания увеличила количество рейсов в Россию

Jazeera Airways начнет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно с 20 марта

Кувейтская Jazeera Airways увеличивает количество авиарейсов в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе московского аэропорта Домодедово.

Отмечается, что уже в марте популярная иностранная авиакомпания начнет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно. «С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из Домодедово ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла», — сообщают представители столичной авиагавани.

Уточняется, что полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus 320.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Москва готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число попали Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.