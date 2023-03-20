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12:10, 20 марта 2023Путешествия

Популярная иностранная авиакомпания увеличила количество рейсов в Россию

Jazeera Airways начнет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно с 20 марта

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Кувейтская Jazeera Airways увеличивает количество авиарейсов в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе московского аэропорта Домодедово.

Отмечается, что уже в марте популярная иностранная авиакомпания начнет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно. «С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из Домодедово ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла», — сообщают представители столичной авиагавани.

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Фариза Бацазова
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