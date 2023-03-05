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00:40, 5 марта 2023Путешествия

Россиянам назвали 11 стран для будущих безвизовых поездок

Замглавы МИД РФ Иванов заявил, что 11 стран могут стать безвизовыми для россиян

Фото: Unsplash

Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Его слов приводит ТАСС.

Иванов назвал россиянам страны для будущих безвизовых поездок, среди них — Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. По его словам, соглашения с государствами находятся на различных стадиях проработки.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров -— это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — подчеркнул замглавы российского МИД.

Дипломат добавил, что когда договоренности будут достигнуты, то российское ведомство «обязательно проинформирует общественность».

15 февраля стало известно, что Россия начала работу над упрощением визового режима с 11 странами. Об этом рассказал глава МИД страны Сергей Лавров.

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Марина Совина
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