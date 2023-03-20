Описана роль Китая в урегулировании украинского конфликта

Аналитик Асафов допустил, что Китай может стать посредником между Россией и Украиной

Китай может стать геополитическим посредником в переговорах между Россией и Украиной. На это указывают опубликованный МИД Китая план урегулирования конфликта, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, а также его желание лично побеседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«С начала конфликта мы видели, как множество акторов предлагали себя в качестве переговорщиков, а затем теряли интерес к этой теме. Дело в том, что, пока происходящее находится под американским менеджментом, повлиять на конфликт никто не сможет. У Китая же позиция несколько специфическая: он является одним из крупнейших геополитических акторов, с которым США не могут не считаться», — отметил Асафов.

Он считает позицию Китая достаточно понятной и прагматичной: стране нужен мир, который не нарушает экономических связей. Ей также нужен многополярный мир, открытый для заключения выгодных и соблюдаемых договоренностей. И украинских конфликт здесь становится преградой к достижению этих целей.

«Китай опубликовал свой план урегулирования и считает, что он может быть воплощен. Он также предлагает свои услуги в качестве геополитического посредника. Мы также знаем, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным он будет звонить Зеленскому, чтобы продвинуть свое видение урегулирования конфликта. Подходит ли нам такой вариант — другой вопрос. Но, судя по тому, что говорил Путин, это как минимум обсуждаемо. Так что вопрос здесь в готовности украинской стороны и американцев», — заключил аналитик.

Воздушный борт лидера Китая Си Цзиньпина уже приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Ожидается, что по итогам переговоров лидеры стран должны подписать «ряд важных двусторонних документов».

Ранее МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.