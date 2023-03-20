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19:20, 20 марта 2023Силовые структуры

Путин потребовал от МВД навести порядок с выдачей паспортов в новых регионах

Путин потребовал от главы МВД навести порядок с очередями на паспорта в новых регионах

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД навести порядок с выдачей российских паспортов на новых территориях. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

В ходе заседания коллегии МВД глава государства обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и рассказал, что получение документов в новых регионах занимает месяцы и создает очереди, в которых приходится долго стоять. Он попросил навести порядок в кратчайшие сроки и помочь людям, которые хотят быть гражданами страны.

Об этих проблемах Путину во время его визита рассказали жители Мариуполя. По словам пресс-секретаря главы государства, у горожан есть вопросы, связанные с задержкой выплат, оформлением российского гражданства и российских паспортов.

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Азамат АслановВладимир Седов
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