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13:36, 19 марта 2023Россия

Путин поручит решить проблемы жителей Мариуполя

Песков: Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручит решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, у горожан есть вопросы, связанные с задержкой выплат, оформлением российского гражданства и российских паспортов. «Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Глава государства объехал с остановками несколько районов города. Президент осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.

Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о ходе восстановительных работ в городе и о том, что жители стали активно возвращаться домой. Речь шла в том числе о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медицинских учреждений.

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Нина Ташевская
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