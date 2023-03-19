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09:07, 19 марта 2023Россия

Хуснуллин рассказал Путину о возвращении жителей Мариуполя домой

Хуснуллин заявил Путину, что жители Мариуполя возвращаются в город после благоустройства
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал президенту страны Владимиру Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться домой после благоустройства города. По словам политика, уже к лету в городе планируют запустить первую трамвайную линию, пишет РИА Новости.

«Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер также показал российскому лидеру здание филармонии в Мариуполе и рассказал, что ее восстановили за три месяца. По словам Хуснуллина, в городе также будут созданы парковочные пространства, раньше их не было.

Он также заверил Путина, что предприниматели в Мариуполе смогут получить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов.

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Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, после этого за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В микрорайоне Невский президент побеседовал с жителями города. По приглашению одной из семей российский лидер зашел к ним домой. Это была первая поездка Путина в Донбасс.

18 марта президент посетил Крым в годовщину включения полуострова в состав России. Он прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Поездка российского лидера в Крым не анонсировалась.

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Марина Совина
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