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11:59, 20 марта 2023Россия

В российском регионе пять человек провалились под лед

В Ярославской области пять человек провалились под лед Волги, один погиб, троих ищут

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Некрасовском районе Ярославской области пять человек провалились под лед Волги. Об этом сообщил глава района Павел Кулаков, его цитирует ТАСС.

«Провалились пять человек, двоих удалось спасательным службам извлечь из воды, один впоследствии погиб уже в карете скорой помощи», — сообщил Кулаков.

По его словам, ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе села Диево-Городище в российском регионе. Троих человек пока не смогли достать из воды, идет поисково-спасательная операция. Предположительно, под лед провалились дачники из Москвы и Тверской области.

Ранее в Калужской области пятеро подростков провалились под лед на реке Протве, двое из них утонули. До этого похожий случай произошел в Ростове-на-Дону на реке Мертвый Донец — там под лед провалились двое детей.

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Анастасия Шейкина
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