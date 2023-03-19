Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 19 марта 2023Россия

В российском регионе подростки провалились под лед

В Калужской области пятеро подростков провалились под лед на реке Протве, двое утонули

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Калужской области пятеро подростков провалились под лед на реке Протве, двое из них утонули. Об этом сообщает правительство российского региона на своей странице во «ВКонтакте».

«Троих удалось спасти. Спасатели прибыли на место. Поисковые работы еще продолжаются», — отметили в ведомстве.

По информации правительства, спасенные подростки находятся в больнице. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее двое детей провалились под лед в Ростове-на-Дону на реке Мертвый Донец. Тонущих детей заметил сторож лодочной станции, однако спасти их не успел. Одному из погибших в российском городе было 10 лет, другому — 12. Их тела уже обнаружили в воде.

Подобное в феврале произошло на Сахалине — там мужчина с сыном провалились под лед на тракторе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении
В Москве произошла массовая драка на соревнованиях по рестболу
Мужчина погиб под обстрелом ВСУ в Донецке
Москвич вспомнил о гибели людей во время Всемирного фестиваля молодежи в Москве
Средний доход российских таксистов вырос на треть
В США забеспокоились из-за встречи Путина и Си Цзиньпина
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
Терапевт рассказала о причинах обострения хронических заболеваний весной
Правительство российского региона ушло в отставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.