В российском регионе подростки провалились под лед

В Калужской области пятеро подростков провалились под лед на реке Протве, двое утонули

В Калужской области пятеро подростков провалились под лед на реке Протве, двое из них утонули. Об этом сообщает правительство российского региона на своей странице во «ВКонтакте».

«Троих удалось спасти. Спасатели прибыли на место. Поисковые работы еще продолжаются», — отметили в ведомстве.

По информации правительства, спасенные подростки находятся в больнице. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее двое детей провалились под лед в Ростове-на-Дону на реке Мертвый Донец. Тонущих детей заметил сторож лодочной станции, однако спасти их не успел. Одному из погибших в российском городе было 10 лет, другому — 12. Их тела уже обнаружили в воде.

Подобное в феврале произошло на Сахалине — там мужчина с сыном провалились под лед на тракторе.