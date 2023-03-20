В Германии рассказали о лжи Зеленского украинцам

Немецкий предприниматель Дотком назвал ложью обещание Зеленского украинцам мира в Донбассе

Немецкий предприниматель Ким Дотком напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул граждан страны в ходе своей избирательной кампании. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Дотком назвал ложью обещание Зеленского украинцам о мире в Донбассе. Он рассказал, что подобные слова политик использовал в своей первой речи в качестве украинского лидера в 2019 году.

Бизнесмен из Германии добавил, что Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента для мира.

20 мая 2019 года во время своей инаугурации Зеленский назвал первую задачу на посту президента. К ней он отнес прекращение огня в Донбассе. Верховная Рада ответила на это обещание Зеленского аплодисментами.

Ранее, 13 мая, Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. Все участники видео выступили за «здоровый диалог» и «переговоры ради решения конфликта».