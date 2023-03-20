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08:13, 20 марта 2023Бывший СССР

Марочко заявил о наращивании группировки ВСУ в Артемовске

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о наращивании группировки ВСУ в Артемовске и рядом с городом
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Несмотря на потери в Артемовске, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать группировку в городе и населенных пунктах рядом с ним, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram.

По словам Марочко, численность ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке продолжает расти.

«Также в ночное время суток через эти населенные пункты по направлению Артемовска увеличилось численность колон, состоящих как из колесной, так и гусеничной бронетехники», — сказал офицер.

Ранее украинский военный рассказал The New York Times о тактике ЧВК «Вагнер», применяемой для продвижения под Артемовском. Помимо прочего, по его словам, «вагнера» быстро и хорошо окапываются.

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Алевтина Запольская
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