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09:35, 20 марта 2023Спорт

Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромно победить в матче НХЛ

Гол и две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромно победил «Нэшвилл Предаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев площадки. Победить команде помог российский нападающий Артемий Панарин, на счету которого заброшенная шайба и две результативные передачи. Также голами отметились Филип Хитил, Мика Зибанежад, Тайлер Мотт и Крис Крайдер, а К'Андре Миллер оформил дубль.

«Рейнджерс» имеют в активе 92 очка и занимают пятую строку в таблице Восточного дивизиона. «Нэшвилл» с 76 очками располагается на десятом месте в Западном дивизионе.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля, после чего начнется серия плей-офф. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».

Дарья Коршунова
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