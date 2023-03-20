Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 20 марта 2023Россия

Суточные потери ВСУ на двух направлениях превысили 50 человек

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 50 человек на южнодонецком и запорожском направлениях
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 50 человек убитыми и ранеными на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и артиллерии поражены позиции подразделений ВСУ вблизи Угледара и Новомихайловки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Поражение украинским частям нанесли военнослужащие Восточной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Помимо этого, огнем авиации и артиллерии была уничтожена бронетехника и артиллерия противника, в частности, три танка, четыре БПМ и буксируемая гаубица Д-20.

В то же время на херсонском направлении российские войска уничтожили САУ Paladin американского производства, а также до 40 украинских военнослужащих.

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию в денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге
Раскрыты подробности «самого народного шоу» российского ТВ
Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе
В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии
Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям
В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Джиган появился с синяком под глазом на фотографии с детьми
Российской пенсионерке дали срок за выброшенного из окна внука
Деятельность «Института государственного управления» признали нежелательной
Стало известно место России в рейтинге самых счастливых стран мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.