Суточные потери ВСУ на двух направлениях превысили 50 человек

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 50 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 50 человек убитыми и ранеными на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и артиллерии поражены позиции подразделений ВСУ вблизи Угледара и Новомихайловки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Поражение украинским частям нанесли военнослужащие Восточной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Помимо этого, огнем авиации и артиллерии была уничтожена бронетехника и артиллерия противника, в частности, три танка, четыре БПМ и буксируемая гаубица Д-20.

В то же время на херсонском направлении российские войска уничтожили САУ Paladin американского производства, а также до 40 украинских военнослужащих.

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию в денацификацию Украины.