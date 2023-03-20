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16:35, 20 марта 2023Экономика

Названа сумма потерь владельцев облигаций Credit Suisse

FINMA: держатели облигаций банка Credit Suisse понесли исторический убыток в $17,3 млрд

Фото: Arnd Wiegmann / Getty Images

Держатели рискованных облигаций швейцарского банка Credit Suisse понесли убыток в 16 миллиардов франков (17,3 миллиарда долларов), сообщил национальный финансовый регулятор FINMA.

Поглощение Credit Suisse крупнейшим швейцарским финансовым холдингом UBS приведет к «полному списанию» дополнительных облигаций банка первого уровня ради увеличения основного капитала. Это крупнейшие потери для держателей ценных бумаг в истории. До этого рекорд принадлежал владельцам облигаций испанского кредитора Banco Popular SA. По данным Bloomberg, в 2017 году они суммарно потеряли 1,35 миллиарда евро (1,44 миллиарда долларов).

Как сообщает Reuters, решение FINMA возмутило держателей облигаций: в рамках поглощения UBS они останутся ни с чем, а акционеры, которые находятся ниже в списке приоритетов для возмещения в процессе банкротства, получат 3,23 миллиарда долларов.

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Продажа Credit Suisse принесла миллиардный убыток его крупнейшему акционеру — Saudi National Bank. Их доля в 9,9 процента акций банка после поглощения оценивается примерно в 304 миллиона швейцарских франков (329 миллионов долларов). На начало 2022 года объем первоначальных инвестиций в саудовского кредитора составил 1,4 миллиарда швейцарских франков.

Акции Credit Suisse начали падать на фоне разорения американских Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Инвесторы по всему миру начали опасаться, что другие кредитные организации может ожидать та же участь. От 10-процентной доли в банке избавился старейший акционер — инвестиционная компания Harris Associates, а другой акционер, Saudi National Bank, отказался от дополнительных инвестиций в «проблемный актив».

В четвертом квартале 2022 года клиенты Credit Suisse вывели со своих счетов почти 120 миллиардов долларов. По итогам этого периода доходы банка от торговли облигациями упали на 84 процента в годовом выражении, по акциям — на 96 процентов. В результате банк зафиксировал рекордный чистый убыток в размере 1,5 миллиарда долларов.

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Вячеслав Агапов
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