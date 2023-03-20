Продажа банка Credit Suisse принесла миллиардный убыток крупнейшему акционеру

Saudi National Bank потерял $1 млрд инвестиций в Credit Suisse после сделки с UBS

Стоимость инвестиций Saudi National Bank в швейцарский банк Credit Suisse упала примерно на один миллиард долларов за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

Сделка о покупке Credit Suisse более крупным банком UBS на сумму три миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов) была заключена с оценкой существенно меньшей, чем капитализация Credit Suisse на торгах в пятницу. По подсчетам Bloomberg, доля Saudi National в 9,9 процента акций Credit Suisse после поглощения оценивается примерно в 304 миллиона швейцарских франков (329 миллионов долларов). Объем первоначальных инвестиций саудовского кредитора в конце 2022 года составил 1,4 миллиарда швейцарских франков.

С тех пор акции крупнейшего банка Саудовской Аравии потеряли почти треть стоимости, сократив его рыночную стоимость более чем на 25 миллиардов долларов. Финансовая организация заявила 20 марта, что изменения в оценке ее инвестиций в Credit Suisse «не оказывают влияния» на планы роста и финансовые прогнозы на 2023 год. Совокупный объем активов банка превышает 945 миллиардов риалов (251 миллиард долларов).

О согласии UBS выкупить Credit Suisse стало известно 19 марта из официальных заявлений сторон. По условиям сделки акционеры получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащей им акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию.

Ранее Financial Times сообщал, что UBS первоначально предложил купить Credit Suisse за меньшую стоимость, один миллиард долларов, а после заявлял об удвоении суммы.