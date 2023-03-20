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16:29, 20 марта 2023Мир

МИД признал отсутствие прогресса по выполнению российской части зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин: прогресса в исполнении российских требований зерновой сделки нет

Фото: Gideon Maundu / AP

Реального прогресса в исполнении российских требований зерновой сделки со стороны иностранных партнеров нет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все эти вопросы мы обсуждали и четко сформулировали требования. Мы говорили о необходимости предметного прогресса в том, что касается реализации меморандума между Россией секретариатом ООН. Этот прогресс и будет для нас определяющим с точки зрения принятия решений в ходе предстоящих 60 дней», — заявил дипломат.

О согласии Москвы продлить действие соглашения стало известно еще 13 марта.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пожаловалась, что на данный момент только украинская часть зерновой сделки реализуется эффективно, а экспорт сельскохозяйственной продукции из России блокируется односторонними санкциями Запада.

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Виктория Кондратьева
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