Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам

Сексолог Эмили Морс назвала занятия сексом альтернативой спортивным тренировкам

Секс может стать альтернативой спортивным тренировкам, если партнеры будут наращивать физическую активность в постели. В интервью Insider сексолог Эмили Морс перечислила наиболее энергозатратные позы для поддержания физической формы.

Чтобы занятия сексом приносили не только удовольствие, но и пользу, следует выйти из зоны комфорта, советует Морс. Она назвала наиболее подходящими те позиции, в которых партнеры испытывают максимальную нагрузку на мышцы. Например, позы «наездница» или «тачка», а также любые другие позиции, в которых нужно стоять или удерживать планку.

Для большей эффективности Морс рекомендовала как можно дольше затягивать процесс. Например, замедляться или делать короткие паузы, чтобы отодвинуть момент завершения полового акта.

Исследования не подтверждают, что секс заменяет полноценную тренировку в спортзале или пробежку. Результаты тестов показывают, что мужчины тратят больше энергии на размышления и разговоры о сексе, чем на сам акт. Частота сердечных сокращений в процессе редко превышает 130 ударов в минуту. Женщины испытывают еще меньшую нагрузку.

Ранее акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова и врач-уролог, андролог Александр Лубенников раскрыли связь между занятиями спортом и повышением уровня либидо. По их мнению, регулярная физическая активность способствует улучшению кровоснабжения, в том числе и в половых органах, что позитивно сказывается на интересе к сексу.