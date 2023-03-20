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08:36, 20 марта 2023Забота о себе

Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам

Сексолог Эмили Морс назвала занятия сексом альтернативой спортивным тренировкам

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Секс может стать альтернативой спортивным тренировкам, если партнеры будут наращивать физическую активность в постели. В интервью Insider сексолог Эмили Морс перечислила наиболее энергозатратные позы для поддержания физической формы.

Чтобы занятия сексом приносили не только удовольствие, но и пользу, следует выйти из зоны комфорта, советует Морс. Она назвала наиболее подходящими те позиции, в которых партнеры испытывают максимальную нагрузку на мышцы. Например, позы «наездница» или «тачка», а также любые другие позиции, в которых нужно стоять или удерживать планку.

Для большей эффективности Морс рекомендовала как можно дольше затягивать процесс. Например, замедляться или делать короткие паузы, чтобы отодвинуть момент завершения полового акта.

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Исследования не подтверждают, что секс заменяет полноценную тренировку в спортзале или пробежку. Результаты тестов показывают, что мужчины тратят больше энергии на размышления и разговоры о сексе, чем на сам акт. Частота сердечных сокращений в процессе редко превышает 130 ударов в минуту. Женщины испытывают еще меньшую нагрузку.

Ранее акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова и врач-уролог, андролог Александр Лубенников раскрыли связь между занятиями спортом и повышением уровня либидо. По их мнению, регулярная физическая активность способствует улучшению кровоснабжения, в том числе и в половых органах, что позитивно сказывается на интересе к сексу.

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Екатерина Улитина
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