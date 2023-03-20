Летевший в Москву самолет с Си Цзиньпином стал самым отслеживаемым в мире рейсом

Flightradar: за полетом Си Цзиньпина в Москву следили более 100 тысяч человек

По состоянию на 20 марта летевший в Москву самолет с председателем КНР Си Цзиньпином стал самым отслеживаемым рейсом в мире. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

За полетом китайского борта №1 на пике следили более 100 тысяч человек. Лидер КНР отправился в российскую столицу на Boeing 747 авиакомпании Air China.

В августе 2022 года около 2,9 миллиона человек всего мира следили за полетом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Данный показатель пока является рекордным для сервиса Flightradar.

20 марта сообщалось, что самолет, на борту которого находился Си Цзиньпин, приземлился в аэропорту Внуково в Москве.

О визите политика в Россию стало известно 13 марта. До этого лидер Китая заявлял, что готов вместе с российским коллегой вести две страны к углублению всестороннего сотрудничества.