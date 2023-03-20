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13:07, 20 марта 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет с Си Цзиньпином стал самым отслеживаемым в мире рейсом

Flightradar: за полетом Си Цзиньпина в Москву следили более 100 тысяч человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

По состоянию на 20 марта летевший в Москву самолет с председателем КНР Си Цзиньпином стал самым отслеживаемым рейсом в мире. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

За полетом китайского борта №1 на пике следили более 100 тысяч человек. Лидер КНР отправился в российскую столицу на Boeing 747 авиакомпании Air China.

В августе 2022 года около 2,9 миллиона человек всего мира следили за полетом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Данный показатель пока является рекордным для сервиса Flightradar.

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20 марта сообщалось, что самолет, на борту которого находился Си Цзиньпин, приземлился в аэропорту Внуково в Москве.

О визите политика в Россию стало известно 13 марта. До этого лидер Китая заявлял, что готов вместе с российским коллегой вести две страны к углублению всестороннего сотрудничества.

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Фариза Бацазова
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