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19:08, 20 марта 2023Культура

Отец основателя группы Cream Soda прокомментировал гибель сына

KP.RU: отец провалившегося под лед основателя Cream Soda прокомментировал гибель сына
Дмитрий Свиргунов

Дмитрий Свиргунов. Фото: @dimanova

Отец провалившегося под лед в Ярославской области основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова прокомментировал гибель сына. Его слова приводит KP.RU.

«Мы, конечно, не знали, что они собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже», — рассказал Андрей Свиргунов.

Ранее гибель лидера коллектива Cream Soda подтвердили в экстренных службах Ярославской области. О судьбе брата музыканта Романа Свиргунова и его друга Георгия Киселева, которые вместе с основателем Cream Soda переходили Волгу, пока неизвестно.

О пропаже Дмитрия Свиргунова сообщалось 20 марта. Компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский. Позже Ухтомский скончался в машине скорой помощи.

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Сергей Равин
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