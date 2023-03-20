Отец основателя группы Cream Soda прокомментировал гибель сына
Отец провалившегося под лед в Ярославской области основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова прокомментировал гибель сына. Его слова приводит KP.RU.
«Мы, конечно, не знали, что они собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже», — рассказал Андрей Свиргунов.
Ранее гибель лидера коллектива Cream Soda подтвердили в экстренных службах Ярославской области. О судьбе брата музыканта Романа Свиргунова и его друга Георгия Киселева, которые вместе с основателем Cream Soda переходили Волгу, пока неизвестно.
О пропаже Дмитрия Свиргунова сообщалось 20 марта. Компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский. Позже Ухтомский скончался в машине скорой помощи.