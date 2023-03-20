Связанный с наркокартелем 14-летний мальчик убил восемь человек

14-летний подросток из наркокартеля убил восемь человек на семейной вечеринке

В Мексике 14-летнего подростка, связанного с наркокартелем, обвинили в убийстве восьми человек. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 22 января в бедном пригороде Мехико. Группа мужчин на мотоциклах подъехала к частному дому во время семейной вечеринки. Среди них был 14-летний мальчик, прозванный «Маленьким Эль Чапо». Вместе с одним из своих спутников он открыл огонь по людям, праздновавшим день рождения во дворе и внутри здания.

Им удалось убить трех человек на месте, еще пятеро скончались в больницах. Кроме того, были ранены семь человек, в том числе двое детей, одному из которых меньше трех лет.

Согласно пресс-релизу Федерального агентства Мексики по общественной безопасности, «Маленький Эль Чапо» и восемь других членов наркокартеля, в котором он состоял, были арестованы 10 марта в ходе специальной операции, продолжавшейся 12 часов. Она стала возможной благодаря аресту главаря банды, произошедшему 25 февраля.

Associated Press отмечает, что это не первый случай, когда подростки в Мексике убивают людей по заданию наркоторговцев. В 2010 правоохранители арестовали другого 14-летнего подростка, который участвовал как минимум в четырех эпизодах пыток и убийств. Он сообщил полиции, что его похитили из семьи в 11 лет и накачивали наркотиками, чтобы он совершал преступления.

Ранее сообщалось о 10-летнем мальчике, который застрелил мать после ее отказа купить ему игровую приставку. Ребенка обвинили в преднамеренном убийстве.