Десятилетний мальчик застрелил мать из-за отказа купить ему игровую систему

People: адвокат застрелившего мать ребенка попросила снизить залог до объема его копилки

Адвокат застрелившего мать десятилетнего мальчика из американского города Милуоки, штат Висконсин, попросила суд снизить залог до объема копилки ребенка. Как сообщает People, мотивом была месть за отказ купить ему дорогую игровую систему.

44-летняя Киана Манн была убита выстрелом в глаз с близкого расстояния в своем доме. В убийстве подозревается десятилетний сын женщины. После выстрела мальчик сначала попытался спрятать пистолет, а затем сказал старшей сестре, что их мать мертва, и сестра вызвала спасателей.

Сразу после убийства ребенок сказал полиции, что застрелил мать случайно. Ему позволили остаться дома с семьей. На следующий день родственники позвонили в полицию и заявили, что сомневаются в том, что ребенок говорил правду. Он заявил тете, что на самом деле целился из пистолета в мать.

Родственники мальчика пояснили следователям, что у ребенка всю жизнь были проблемы с управлением яростью. В четыре года мальчик схватил своего щенка за хвост и размахивал им до тех пор, пока собака не начала выть от боли. В другой раз он устроил пожар в доме: заполнил воздушный шар воспламеняющейся жидкостью и поджег его. По словам родственников, у ребенка есть пять воображаемых друзей, с которыми он разговаривает. В их числе две сестры, пожилая женщина и двое мужчин.

Полицейские установили, что ребенок убил мать из-за отказа купить дорогостоящую игровую систему с технологией виртуальной реальности. Около семи утра ребенок воспользовался ключами Манн, чтобы извлечь пистолет из запертого сейфа. Он сказал следователям, что взял пистолет, так как был зол из-за того, что мать разбудила его на полчаса раньше, чем нужно. Кроме того, ребенок был расстроен, что она не позволяла ему приобрести игровую систему на Amazon. Вскоре после убийства ребенок зашел в аккаунт матери на Amazon, чтобы купить Oculus Virtual Reality Headset.

Ребенку предъявили обвинения как взрослому: в преднамеренном убийстве. Его содержат под залогом в 50 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей). Единственными сбережениями ребенка были деньги, которые ему подарили на день рождения, и найденная между подушками дивана мелочь. В ходе слушаний адвокат Анджела Каннингем попросила, чтобы залог мальчика был снижен с 50 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей) до 100 долларов (6,9 тысячи рублей), или суммы, которая есть у обвиняемого в копилке. «Мы с моей командой разговаривали с ним о том, может ли он заплатить что-то. Он рассказал нам о своей копилке со сбережениями», — заявила адвокат.

Ранее сообщалось, что геймер из тайского города Сураттхани зарезал отца после того, как тот попросил его сделать перерыв в онлайн-игре. Пострадавшего госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался в больнице.