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13:42, 20 марта 2023Силовые структуры

Кинологи обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы у трассы в Запорожской области

Силовики нашли и уничтожили неразорвавшиеся ракеты около трассы Мелитополь — Запорожье

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кинологи обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы в Запорожской области. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики обследовали окрестности села Терпенье и заметили в 20 метрах от трассы Е-105 Мелитополь — Запорожье торчащий из земли хвостовик ракеты. Вскоре они нашли еще один боеприпас в 800 метрах от первого и вызвали взрывотехников Росгвардии.

Росгвардейцы уничтожили опасную находку с помощью накладного заряда. Это показано на кадрах.

Ранее стало известно, что в Запорожской области полицейские нашли схрон с минами и патронами на складе тракторной бригады.

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Екатерина Власова
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