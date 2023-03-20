Медведев заявил о нулевой эффективности МУС

Медведев назвал нулевой эффективность МУС и сравнил его с Нюрнбергским трибуналом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram деятельность Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» президента страны Владимира Путина.

Медведев назвал нулевой эффективность деятельности МУС и заявил, что он привлек к ответственности «три десятка никому не известных лиц». «Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии», — сравнил он.

В той же публикации Медведев оценил решение МУС об «аресте» Путина. По его мнению, оно грозит ужасными последствиями для международного права и крахом его ключевых принципов, включая положения о неотвратимости ответственности.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.