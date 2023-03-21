На Бали назвали политику в отношении туристов из России непонятной

Detik Travel: на Бали призвали пересмотреть идею об отмене виз по прибытии для россиян

Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти назвала политику властей индонезийского острова в отношении туристов из России и Украины непонятной. Об этом сообщает портал Detik Travel.

По словам чиновницы, подобную политику необходимо проводить максимально осторожно, поскольку она затрагивает вопросы международного масштаба. «Губернатору Бали и его подчиненным необходимо соблюдать осторожность, чтобы их политика не имела неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем», — призвала она.

Более того, Видхиянти рекомендовала балийскому правительству пересмотреть идею об отмене виз по прибытии для россиян и украинцев. Она также подчеркнула, что разъяснять приезжим действующие в азиатской стране нормы и обычаи должны в посольствах и консульствах государств.

Ранее в марте губернатор острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии российским и украинским туристам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти там работу.