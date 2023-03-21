Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:18, 21 марта 2023Путешествия

На Бали назвали политику в отношении туристов из России непонятной

Detik Travel: на Бали призвали пересмотреть идею об отмене виз по прибытии для россиян

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти назвала политику властей индонезийского острова в отношении туристов из России и Украины непонятной. Об этом сообщает портал Detik Travel.

По словам чиновницы, подобную политику необходимо проводить максимально осторожно, поскольку она затрагивает вопросы международного масштаба. «Губернатору Бали и его подчиненным необходимо соблюдать осторожность, чтобы их политика не имела неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем», — призвала она.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Более того, Видхиянти рекомендовала балийскому правительству пересмотреть идею об отмене виз по прибытии для россиян и украинцев. Она также подчеркнула, что разъяснять приезжим действующие в азиатской стране нормы и обычаи должны в посольствах и консульствах государств.

Ранее в марте губернатор острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии российским и украинским туристам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти там работу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
Киркоров появился на публике в пиджаке на голое тело и подвергся критике в сети
Лолита раскрыла проигранную в казино сумму денег
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.