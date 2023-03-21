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11:57, 21 марта 2023Наука и техника

Российские ракетоносцы выполнили полет над Японским морем

Минобороны России сообщило о патрулировании Японского моря двумя ракетоносцами Ту-95МС

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более семи часов», — говорится в сообщении.

На маршруте патрулирования Ту-95МС сопровождали истребители Су-30 и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В Минобороны уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняют «в строгом соответствии с международными правилами».

В феврале Минобороны России сообщило, что два Ту-95МС провели плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей.

В январе в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, что глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет.

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Даниил Иринин
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