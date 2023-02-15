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11:40, 15 февраля 2023Наука и техника

Российские ракетоносцы провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Минобороны: ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Чукотским и Охотским морями

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановое патрулирование над Чукотским и Охотским морями. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Самолеты провели в воздухе более семи часов.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-95 выполнили плановый семичасовой полет над Беринговым морем. В воздухе Ту-95МС сопровождали истребители Су-30.

В январе в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил полет в рамках испытаний. В ходе полета выполнили проверки оборудования модернизированного самолета.

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Даниил Иринин
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