Российские ракетоносцы провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановое патрулирование над Чукотским и Охотским морями. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.
Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Самолеты провели в воздухе более семи часов.
Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-95 выполнили плановый семичасовой полет над Беринговым морем. В воздухе Ту-95МС сопровождали истребители Су-30.
В январе в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил полет в рамках испытаний. В ходе полета выполнили проверки оборудования модернизированного самолета.