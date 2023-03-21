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18:21, 21 марта 2023Россия

Российский подполковник раскрыл методы устранения беспилотников

Подполковник запаса назвал системы РЭБ эффективным инструментом борьбы против БПЛА

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия может глушить и перехватывать оказавшиеся на ее территории беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Методы устранения БПЛА в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл подполковник в запасе Павел Калмыков.

По словам Калмыкова, данные о системах РЭБ засекречены, поэтому точные характеристики устройств доступны только для специалистов, которые с ними работают. Подполковник утверждает, что общественности известно о четырех станциях РЭБ: «Красухе», «Леере», «Мурманске» и «Пенициллине».

«Они работают в разных диапазонах на разное расстояние. Например, сообщалось, что "Красуха" может закрыть целую дивизию от высокоточного оружия. То есть нарушаются сигналы наведения. Есть конкретные станции, которые глушат сигнал, перехватывают управление беспилотниками и могут их посадить», — раскрыл данные военный эксперт.

21 марта Минобороны заявило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки удалось уничтожить 31 украинский беспилотник. Также за этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области.

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Варвара Кошечкина
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