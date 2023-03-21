Описана реакция Запада на встречу Путина и Си Цзиньпина

Политолог Оленченко предрек разочарование Запада из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

Встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина вызвала разочарование у Запада, в частности, у США, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» политолог не исключил введение новых санкций против Пекина в связи со встречей в Москве двух лидеров, так как, по его мнению, в данной ситуации Запад чувствует себя уязвленно.

«Мы уже видим реакцию Запада, она заключается в том, что Запад испытывает разочарование тем, что его замыслы изолировать Россию не удаются. Они пытались подсказывать Китаю, как ему себя вести, но китайцы не стали даже отвечать на эти подсказки. В данной ситуации они лишний раз убедились в том, что и Россия, и Китай и по отдельности, и вместе будут следовать самостоятельной политике исходя из собственных национальных интересов, а не той повестке, которую им предлагают США», — сказал специалист.

Конечно, попытки ввести санкции против Пекина будут, потому что США надо сохранить лицо перед своими союзниками Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

«Американцы чувствуют себя уязвленно, особенно по отношению к своим союзникам. Они в кулуарах убеждали европейцев, что они сумеют отказать воздействие на Китай, и Пекин сделает нужные им заявления, но оказалось, что это глубокое заблуждение. Сейчас мы будем слышать много резких заявлений со стороны Запада, которые будут адресованы союзникам, чтобы показать, чтобы все произошло по их сценарию — то есть всякого рода успокоительных заявления», — объяснил Оленченко.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. В этот день в Кремле прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным, она продлилась 4,5 часа. Поездка председателя КНР в Россию завершится 22 марта, по итогам переговоров Путин и Си должны подписать ряд важных двусторонних документов.

Комментируя визит главы КНР в Москву, политолог Томас Грэм в материале для Newsweek заявил, что встреча двух лидеров смутила власти США и могут стать серьезным поводом для беспокойства Вашингтона. По его словам, встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина показала, что Китай становится главным мировым игроком, что грозит отставанием США и их уходом на второй план в дипломатии.