В США заявили об угрозе лидерству из-за объятий Путина и Си Цзиньпина

Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США

Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином смутили власти США и могут стать серьезным поводом для беспокойства Вашингтона. Об этом заявил политолог Томас Грэм, слова которого приводит издание Newsweek.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина показала, что Китай становится главным мировым игроком, что грозит отставанием США и их уходом на второй план в дипломатии.

«Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминаем о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, а также подняли вопросы о том, не рискуют ли США потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии», — отметил Грэм.

В статью вошли слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что Россия и Китай стали ближе и они недовольны американским лидерством.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина прошла 20 марта в Кремле и продлилась 4,5 часа. Поездка председателя КНР в Россию завершится 22 марта, по итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов». В ходе пресс-конференции Си также призывал к урегулированию конфликта на Украине.