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11:47, 21 марта 2023Спорт

Футболист сборной России рассказал о визите допинг-офицеров в пять часов утра

Футболист сборной России Соболев рассказал о визите допинг-офицеров в пять часов утра

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Допинг-офицеры прибыли в расположение сборной России по футболу в Новогорске в понедельник, 20 марта, в пять часов утра. Об этом визите «Матч ТВ» рассказал игрок команды Александр Соболев.

По словам форварда, пробы взяли у него, Дмитрия Баринова и Сергея Песьякова. «Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие», — заявил Соболев.

Учебно-тренировочный сбор национальной российской команды проходит с 19 по 27 марта. На 23 марта запланирована выездная товарищеская игра с Ираном. Спустя три дня команда Валерия Карпина должна встретиться в Санкт-Петербурге с Ираком.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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