Европейский авторынок резко вырос

ACEA: в феврале 2023 года продажи новых автомобилей в ЕС увеличились на 11,5 процента

Европейский рынок новых легковых автомобилей продолжил демонстрировать лучшие показатели относительно прошлого года седьмой месяц подряд, прибавив в феврале 2023 года 11,5 процента. Об этом сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) в своем отчете.

Больше всего подскочили продажи новых автомобилей в Румынии (плюс 44,5 процента) и Португалии (плюс 38,4 процента), а из крупнейших авторынков региона значительный рост наблюдался в Испании и Италии — на 19,2 процента и 17,4 процента соответственно. Однако в ACEA отметили, что такой заметный скачок связан в том числе с довольно низкой базой сравнения. В начале 2022 года отрасль испытывала дефицит чипов, что сказалось на продажах.

Всего в феврале на рынке ЕС было зарегистрировано 802 763 новых автомобиля, а суммарно за первые два месяца текущего года — почти 1,6 миллиона. В феврале также увеличилось количество проданных электрических и гибридных транспортных средств, на долю которых сейчас приходится 12,1 процента и 25,5 процента рынка соответственно. Тем не менее бензиновый двигатель все еще остается приоритетным выбором для европейского потребителя, его доля на рынке составила 36,9 процента.

Лучшим по росту продаж стал американский производитель электромобилей Tesla (47,7 процента), в тройку лидеров в феврале вошли также Jaguar Land Rover Group и Mazda (44,1 и 38 процентов соответственно). Volkswagen реализовал больше всех автомобилей в количественном выражении (208 503 единиц), но свой результат годичной давности улучшил только на 18,2 процента.

В январе ACEA сообщала, что по итогам 2022 года европейский автомобильный рынок сократился на 4,6 процента в годовом выражении — продажи новых машин упали до минимального уровня с 1993 года (9,3 миллиона единиц). Положительную динамику показал только немецкий рынок, где продажи выросли на 1,1 процента.