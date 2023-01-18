Европейский авторынок упал до 30-летнего минимума

ACEA: продажи новых легковых автомобилей в ЕС упали до минимума с 1993 года

По итогам 2022 года европейский автомобильный рынок сократился на 4,6 процента в годовом выражении — продажи новых легковых машин в Евросоюзе (ЕС) за данный период упали до 9,3 миллиона единиц, достигнув минимального уровня за 30 лет (с 1993 года). Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) в пресс-релизе на своем сайте.

Положительную динамику показал только немецкий рынок — продажи новых автомобилей в Германии выросли на 1,1 процента год к году. Это произошло в основном за счет резкого увеличения продаж в декабре, когда объем купленных в стране машин вырос на 38,1 процента.

Между тем другие крупнейшие рынки региона по итогам года обвалились: в Италии было реализовано на 9,7 процента машин меньше, чем в 2021 году, во Франции — на 7,8 процента, в Испании — на 5,4 процента. При этом в последнем месяце года продажи в Италии выросли на 21 процент, во Франции — оставались практически на том же уровне (минус 0,1 процента), а в Испании, наоборот, упали на 14,1 процента.

В целом в декабре рынок вырос на 12,8 процента в годовом выражении, до 896,9 машин, положительная динамика в регионе сохраняется пятый месяц подряд.

Тем временем по итогам прошлого года российский автомобильный рынок сократился на 58,8 процента в годовом выражении, в стране было продано 687,4 тысячи автомобилей. Основными факторами, которые оказали наибольшее влияние на российский авторынок, стали санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт, отмечали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

На 2023 год в планах правительства и автоконцернов — резко нарастить производство и увеличить продажи автомобилей в стране. Однако ожидания властей и автопрома разнятся: стратегия Минпромторга предполагает, что в текущем году в России будет продано 960 тысяч новых легковых автомобилей, в то время как в «Автостате» и АЕБ в самом оптимистичном сценарии прогнозируют увеличение продаж до 770-780 тысяч машин.