Правительство оценило будущее российского автомобильного рынка

«Ведомости»: правительство и автопром разошлись в оценках будущего отрасли в 2023 году

В 2023 году в России будет продано 960 тысяч новых легковых автомобилей, из которых 470 тысяч будут отечественного производства, свидетельствуют данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года. Однако представители отрасли оценивают будущее рынка более пессимистично. О том, что правительство и автопром разошлись в прогнозах, сообщают «Ведомости».

Стратегия правительства предполагает рост данного сегмента рынка на 53 процента в текущем году. Между тем, например, «Автостат» прогнозирует в самом оптимистичном сценарии увеличение продаж на четверть, до 780 тысяч автомобилей, и в негативном — снижение на 12 процентов, до 550 тысяч машин. В свою очередь комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидает рост рынка на 12 процентов, до 770 тысяч автомобилей, что также ниже представленных в цифр в стратегии.

Согласно плану развития отрасли, достижение обозначенных результатов продаж почти наполовину зависит от импорта — на ввоз автомобилей из-за рубежа будет приходиться 490 тысяч единиц, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. В стратегии также указано, что основной целью в текущем году будет обеспечение технологического суверенитета российского автопрома, а также удовлетворение потребности российского рынка в высоколокализованной (не менее 80 процентов) продукции, произведенной на территории России.

Оценки ведомства и промышленности расходятся и в прогнозируемых объемах производства автомобилей в 2023 году: автоконцерны официально заявляли о планах выпустить как минимум 520 тысяч автомобилей (без учета производства УАЗа и завода китайской Haval в России), в то время как стратегия предполагает реализацию 470 тысяч машин.

Представитель Минпромторга в разговоре с изданием признал, что правительство могло оценивать производство ниже планов автоконцернов, однако ведомство корректировать прогнозы не собирается. «При разработке проекта стратегии учитывались планы предприятий, с учетом которых строится прогноз по российскому рынку и объемам производства, – пояснил он. – Учитывая, что в последнее время многие из автопроизводителей скорректировали планы по производству в сторону увеличения, прогнозы «Автостата» и АЕБ могут быть интерпретированы как пессимистичные», — объяснил собеседник газеты.

По итогам 2022 года российский автомобильный рынок сократился на 58,8 процента, в стране было продано 687,4 тысячи автомобилей. Основными факторами, которые оказали наибольшее влияние на российский авторынок, стали санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт, отмечали в АЕБ.