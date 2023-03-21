Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 21 марта 2023Силовые структуры

Суд признал геноцидом убийство людей гитлеровцами в Белгородской области

В Белгородской области суд признал геноцидом убийство гитлеровцами 71 тысячи человек

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Белгородский областной суд признал геноцидом народов СССР массовое убийство гитлеровцами местных жителей во времена Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Следствие и суд установили, что с 1941 по 1943 год на территории области были сформированы карательные батальоны, которые уничтожали людей и применяли к ним жестокие пытки.

Так, в феврале 1942 года немецкие захватчики загоняли по 40-50 человек в сараи в районе камышитового завода в селе Михайловка, расстреливали их и сжигали. Таким образом погибли около двух тысяч человек.

Всего за период оккупации региона гитлеровцы убили более 71,7 тысячи человек. Факты подтвердили очевидцы и архивные данные.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о массовых казнях граждан литовскими карателями в годы войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
Рогов назвал причину потерь в украинской армии
Лавров прокомментировал поставку Британией снарядов с обедненным ураном Украине
Стало известно об ограничениях iPhone с USB-C
Притворившаяся подростком и поступившая в школу женщина объяснила свой поступок
Россияне стали лидерами по поездкам еще в одну популярную курортную страну Азии
В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам
Помощник Путина ответил на вопрос о встрече президента с Байденом
11-летняя российская школьница отбила подругу от педофила
Россия продлила решение о сокращении добычи нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.