Суд признал геноцидом убийство людей гитлеровцами в Белгородской области
Белгородский областной суд признал геноцидом народов СССР массовое убийство гитлеровцами местных жителей во времена Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.
Следствие и суд установили, что с 1941 по 1943 год на территории области были сформированы карательные батальоны, которые уничтожали людей и применяли к ним жестокие пытки.
Так, в феврале 1942 года немецкие захватчики загоняли по 40-50 человек в сараи в районе камышитового завода в селе Михайловка, расстреливали их и сжигали. Таким образом погибли около двух тысяч человек.
Всего за период оккупации региона гитлеровцы убили более 71,7 тысячи человек. Факты подтвердили очевидцы и архивные данные.
Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о массовых казнях граждан литовскими карателями в годы войны.