Суд признал геноцидом убийство людей гитлеровцами в Белгородской области

В Белгородской области суд признал геноцидом убийство гитлеровцами 71 тысячи человек

Белгородский областной суд признал геноцидом народов СССР массовое убийство гитлеровцами местных жителей во времена Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Следствие и суд установили, что с 1941 по 1943 год на территории области были сформированы карательные батальоны, которые уничтожали людей и применяли к ним жестокие пытки.

Так, в феврале 1942 года немецкие захватчики загоняли по 40-50 человек в сараи в районе камышитового завода в селе Михайловка, расстреливали их и сжигали. Таким образом погибли около двух тысяч человек.

Всего за период оккупации региона гитлеровцы убили более 71,7 тысячи человек. Факты подтвердили очевидцы и архивные данные.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о массовых казнях граждан литовскими карателями в годы войны.